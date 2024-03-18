Слова Путина об обмене Навального демонстрируют открытость президента РФ – Песков

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Слова Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) демонстрируют открытость российского лидера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Он действительно был готов сделать это", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что подобное заявление Путина говорит о непричастности Кремля к смерти Навального.

Ранее Владимир Путин сообщил, что был согласен обменять Алексея Навального на заключенных на Западе. Он добавил, что смерть политика является печальным событием.

Дмитрий Песков отмечал, что вдова Навального Юлия могла приехать в Россию, чтобы увидеть своего мужа, однако она предпочла этого не делать, оставшись за границей.

Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу потеряв сознание.

В связи с этим лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Аналогичным способом собирались поступить США.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО