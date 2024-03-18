Вдова Навального могла встретиться с мужем в РФ, но предпочла остаться за рубежом – Песков

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Вдова Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Юлия могла приехать в Россию, чтобы увидеть своего мужа, однако она предпочла этого не делать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа. Она отказалась. Она предпочла остаться за границей", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, те люди, которые сами оторвали себя от своей Родины, чем дольше находятся за рубежом, тем больше теряют связь со своей страной.

Ранее Владимир Путин сообщил, что был согласен обменять Алексея Навального на заключенных на Западе. Он добавил, что его смерть является печальным событием.

Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу потеряв сознание.

В связи с этим лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти Навального. Аналогичным способом собираются поступить США.