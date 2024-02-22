Медведев предложил оценить "счастливое" лицо вдовы Навального

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил посмотреть на "улыбающееся, счастливое" лицо вдовы Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Юлии. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Медведева, есть ощущение, что женщина ждала подобного события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь.

"И она об этом уже сказала. Но это все печально, мне кажется, совсем печально", – подчеркнул он.

Говоря о самом Навальном, Медведев отметил, что не может сказать о нем ничего хорошего, а плохого не будет, потому что "об ушедших или хорошо, или ничего".

Также он заметил, что если у Навального есть сторонники, то с этим нужно считаться, но преувеличивать этот фактор не стоит. По его мнению, страна сейчас живет другим. Медведев подчеркнул, что не считает возложение цветов в память о Навальном преступлением или правонарушением.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По информации УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Юлия Навальная заявила, что к гибели ее супруга якобы причастен Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать подобные высказывания, при этом назвав их "абсолютно голословными" и "хамскими".