Полиция Литвы заявила о нападении в Вильнюсе на экс-главу ФБК Волкова

Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI (Леонид Волков признан в РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Полиция Литвы сообщила, что на проживающего в Вильнюсе экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом и включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) напали возле его дома. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на местных правоохранителей.

Уточняется, что нападение произошло на улице Жуведру. По словам соратников Волкова, неизвестный разбил окно его машины, распылил Волкову в глаза слезоточивый газ, после чего стал бить его молотком.

В данный момент экс-главу ФБК госпитализировали в ближайшую больницу.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в соцсети X, что соответствующие органы уже проводят расследование по факту нападения на Волкова.

В январе 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях. Позже Басманный суд заочно арестовал Волкова за данное правонарушение.

В 2022 году Росфинмониторинг внес Леонида Волкова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.