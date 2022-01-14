Росфинмониторинг внес Волкова и Жданова в реестр экстремистов

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Росфинмониторинг внес Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск. Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва", – указано в соответствующем перечне.
Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых можно снимать и тратить только ограниченные суммы денег. Это средства, которые позволят обеспечить свою жизнедеятельность, а также совместно проживающих членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. В месяц на каждого такого члена семьи можно тратить не более 10 тысяч рублей.
Дополнительные средства разрешается направлять на уплату налогов, штрафов и других обязательных платежей.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова о создании и руководстве экстремистским сообществом. По данным следствия, его участники проводили несогласованные акции, в ходе которых призывали к противоправным действиям, а также нарушали общественный порядок и безопасность.
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