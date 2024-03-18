Главы МИД ЕС согласовали санкции против "ответственных за смерть Навального"

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Главы МИД 27 стран ЕС на заседании в Брюсселе решили ввести санкции против тех, кто, как они считают, несет ответственность за смерть Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом ТАСС рассказал источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

По словам осведомленного источника, в скором времени Совет Евросоюза согласует решение, которое после разместят в "Официальном журнале ЕС" и оно с этого момента вступит в силу.

"Ожидается утверждение и опубликование в ближайшие дни, до конца текущей недели", – уточнили в делегации одной из стран сообщества.

Ранее появилась информация, что Евросоюз планирует внести 35 физических и два юридических лица в список антироссийских санкций из-за смерти Навального. Уточнялось, что в перечень будут включены правительственные чиновники, сотрудники тюрьмы и судьи, однако их имена не приводились.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по ЯНАО, политику стало плохо после прогулки, и он практически сразу потерял сознание.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал на то, что Навальный умер своей смертью. Однако представители стран "Большой семерки" предупредили, что Россия может ожидать санкции из-за смерти политика.