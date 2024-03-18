Песков не стал уточнять, на кого именно предлагалось обменять Навального

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не сообщил, на кого конкретно мог бы быть обменян Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), если бы данный процесс все-таки состоялся.

Песков указал на то, что раз Владимир Путин не стал раскрывать ни человека, который предложил произвести обмен Навального, ни других деталей этого процесса, то и он не может этого сделать.

Кроме того, пресс-секретарь президента России уточнил, что глава государства не подтверждал факт проведения переговоров об обмене Навального, а сообщил лишь о выдвинутой идее, на которую Путин потенциально согласился и передал свое решение тому, кто вышел на него с этим предложением.

Ранее Путин рассказал, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе. При этом он также сообщил, что смерть политика является печальным событием.

Песков, в свою очередь, утверждал, что заявление президента РФ о готовности обменять Навального демонстрируют открытость Путина. Он также добавил, что подобные высказывания главы государства говорят о непричастности Кремля к смерти политика.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и сразу же потерял сознание.

Из-за смерти политика лидеры стран G7 предупредили Россию о возможном введении ограничений. Такое же заявление сделали в США.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО