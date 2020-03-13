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15:33

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Синоптик сообщил, когда можно будет отправиться на шашлыки

Тянет на природу. Когда москвичи смогут отправиться на шашлыки
общество погода эксклюзив

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 дал неутешительный прогноз для любителей отдыха на природе. По его словам, не стоит рассчитывать на шашлыки раньше второй половины апреля.

Вильфанд отметил, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне 0 градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.

"Март – это типичный зимний месяц. Зима действительно была невероятно теплой, температуры были положительными. Такого никогда не было, но не стоит расслабляться и думать, что мы живем в тропиках", – заявил метеоролог.

По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, по прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

На пятницу, 13 марта, в Москве объявлено штормовое предупреждение, для координации работы был сформирован оперативный штаб.

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

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