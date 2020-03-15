Столичных водителей предупредили о гололедице и сильном ветре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Столичным автолюбителям следует соблюдать осторожность в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".
Водителей призывают держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений, не парковать под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциями.
Утром в столице столбики термометров опустились до -5 градусов. Днем ожидается от -2 до 0. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду.
В столице минус 5 градусов, пасмурно. Днем ожидается от минус 2 до 0. Местами гололедица. Ветер до 12-15 м/с.— Московский транспорт (@DtRoad) March 15, 2020
Будьте осторожны, держите дистанцию, избегайте резких торможений и перестроений, не паркуйтесь под рекламными щитами, деревьями и шаткими конструкциям.
В субботу вечером в столицу вернулась зимняя погода. В городе выпал снег. В ГИБДД попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
В начале следующей недели ночью в городе ожидается температура в районе минус 7–9 градусов, а в области – до минус 12.
Ранее Вильфанд рассказал, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне нуля градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.
По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, по прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.
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