Водителей попросили воздержаться от поездок из-за непогоды

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Столичных водителей призвали воздержаться от поездок из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по городу в Twitter.

"На дорогах очень сложная обстановка в связи с ухудшением погодных условий. Уважаемые автомобилисты! Просим по возможности воздержаться от поездок. Тех, кто в пути, призываем к максимальной осторожности. Снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и избегайте резких перестроений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции помогут водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

В субботу вечером в столицу вернулась зимняя погода. В городе выпал снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что на дорогах ожидается гололедица. А в воскресенье днем температура воздуха будет ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ночью в городе ожидается температура в районе минус 7–9 градусов, а в области – до минус 12.

Ранее Вильфанд рассказал, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне нуля градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.

По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, по прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.

