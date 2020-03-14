Зима вернулась в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу вечером Москву накрыл мокрый снег. В городе наблюдается сильная метель, температура воздуха составляет минус 2 градуса.

По данным Гидрометцентра России, ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что на дорогах ожидается гололедица.

"Завтра мы проснемся при совершенно другой погоде: 6–7 градусов ниже нуля ночью, днем тоже будет ниже нуля, и снег будет лежать", – сказал он.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ночью в городе ожидается температура в районе минус 7–9 градусов, а в области – до минус 12.

Ранее Вильфанд рассказал, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне нуля градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.

По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, по прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.