Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Порывистый ветер ожидается в столичном регионе в ближайшее время. Об этом говорится на сайте МЧС РФ.
Росгидромет указал, что с 19:00 до 09:00 19 марта в Москве ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.
В МЧС советовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.
Ранее синоптики продлили в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Действие предупреждения в городе продлится до 11:00 пятницы, в области – до 09:00.
Четверг, 19 марта, может стать самым теплым днем недели. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +8... +10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6–7 градусов.
В ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – +6... +8. В пятницу прогнозируется преимущественно без осадков, а в субботу может пойти снег.
Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец связал аномальное тепло с глобальным изменением климата. Он отметил, что причиной стали крупные пожары в Сибири, Австралии и Северной Америке. Из-за выхлопа черного углеводорода вследствие стихийных бедствий холодные массы в большинстве своем не достигли Земли.
"Погода": какие изменения ждут москвичей в ближайшее время
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