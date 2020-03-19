Москвичей призвали к внимательности из-за порывов ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное ГИБДД призывало пешеходов быть внимательными на улице из-за порывистого ветра.

Пресс-служба управления в Twitter напомнила, что в Москве продлили желтый уровень погодной опасности.

Ограничение будет действовать до 11:00 пятницы, 20 марта из-за ветра порывами до 18 метров в секунду.

"Если передвигаетесь вместе с детьми, следите за ними и крепко держите за руку", – говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также призвал водителей быть осторожными.

Водителям рекомендовали не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.