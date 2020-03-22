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Общество

08:32

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Синоптик рассказал, что в понедельник горожан будет ожидать погода чуть ниже нормы, а вот со вторника она начнет нормализовываться. Со среды температура будет выше нормы на 2 градуса, а к четвергу температурные аномалии дорастут до 4 градусов.

"И так до конца недели. Примерно на 4–6 градусов выше нормы будет температура. Возвращаемся в теплую, по отношению к климату, погоду", – отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в среду воздух в городе прогреется до +4.. +9 градусов. В четверг столбики термометров могут дойти до +9... +14 градусов, а в пятницу до – +11... +16.

Тем временем в воскресенье в столице ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит от -1 до +1 градуса, по области – от 2 градусов мороза до +3 градусов.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Резкое похолодание пришло в Москву

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