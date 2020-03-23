Россиянам пообещали теплые весну и лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха практически во всех регионах России с апреля по сентябрь будет немного выше нормы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В апреле теплее, чем обычно, будет в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На европейской части страны температурный фон будет около и чуть выше нормы. На юге европейской территории РФ прогнозируется избыток осадков, на юге Восточной Сибири, наоборот, дефицит.

В мае столбики термометров будут выше нормы в столичном регионе и западных регионах Центрального федерального округа, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии.

В июне температура в среднем по стране будет выше нормы, за исключением Дальнего Востока, где фон ожидается около и ниже нормы. Дефицит осадков ожидается на западе европейской части России, избыток – на Урале и на севере Сибири.

В июле температура почти везде будет около нормы, но в восточных регионах европейской части страны и в западной части Сибири – около и ниже нормы. Избыток осадков ожидается в густонаселенных районах юга Западной Сибири, в Приморье и Хабаровском крае.

Август на европейской территории России будет и теплым, и не очень дождливым. Дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.

В сентябре температура будет в среднем около нормы. Периоды тепла на европейской территории страны будут, однако прогнозировать бабье лето Вильфанд не стал. В то же время он напомнил, что в последние годы бабье лето на европейской части страны отмечалось регулярно.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что на новой неделе столбики термометров москвичей покажут более 10 градусов тепла. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

Далее температура воздуха начнет повышаться. В четверг, 26 марта, столбики термометров покажут днем 9 градусов. Начиная с пятницы москвичам обещают от 10 до 13 градусов. При этом ночная температура также будет положительной. Воздух в Москве будет сухим, составит 30-40% градусов в дневные часы.