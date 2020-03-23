Россиянам пообещали теплые весну и лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Температура воздуха практически во всех регионах России с апреля по сентябрь будет немного выше нормы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В апреле теплее, чем обычно, будет в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. На европейской части страны температурный фон будет около и чуть выше нормы. На юге европейской территории РФ прогнозируется избыток осадков, на юге Восточной Сибири, наоборот, дефицит.
В мае столбики термометров будут выше нормы в столичном регионе и западных регионах Центрального федерального округа, а также в Забайкалье, Амурской области и на юге Якутии.
В июне температура в среднем по стране будет выше нормы, за исключением Дальнего Востока, где фон ожидается около и ниже нормы. Дефицит осадков ожидается на западе европейской части России, избыток – на Урале и на севере Сибири.
В июле температура почти везде будет около нормы, но в восточных регионах европейской части страны и в западной части Сибири – около и ниже нормы. Избыток осадков ожидается в густонаселенных районах юга Западной Сибири, в Приморье и Хабаровском крае.
Август на европейской территории России будет и теплым, и не очень дождливым. Дефицит осадков прогнозируется в центре Западной Сибири, на северо-востоке Сибири и на севере Дальнего Востока.
В сентябре температура будет в среднем около нормы. Периоды тепла на европейской территории страны будут, однако прогнозировать бабье лето Вильфанд не стал. В то же время он напомнил, что в последние годы бабье лето на европейской части страны отмечалось регулярно.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что на новой неделе столбики термометров москвичей покажут более 10 градусов тепла. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.
Далее температура воздуха начнет повышаться. В четверг, 26 марта, столбики термометров покажут днем 9 градусов. Начиная с пятницы москвичам обещают от 10 до 13 градусов. При этом ночная температура также будет положительной. Воздух в Москве будет сухим, составит 30-40% градусов в дневные часы.
Ветреная погода без осадков ожидается в Москве 23 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: