Москвичам пообещали потепление до 13 градусов на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре погоды "Фобос" сообщили, что на новой неделе столбики термометров москвичей покажут более 10 градусов тепла. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, сообщает Агентство "Москва".

"В начале еще будет прохладно: сегодня 0 – плюс 2, в ночь на вторник – заморозки до минус 2 – минус 4 в Москве и до минус 6 по области, а завтра – плюс 3 – плюс 5", – сказали метеоспециалисты.

Далее температура воздуха начнет повышаться. В четверг, 26 марта, столбики термометров покажут днем 9 градусов. Начиная с пятницы москвичам обещают от 10 до 13 градусов. При этом ночная температура также будет положительной.

Воздух в Москве будет сухим, составит 30-40% градусов в дневные часы.

Ранее жителей столицы предупредили о сильном ветре.

Кроме того, москвичей ожидают "летние колебания" температуры.