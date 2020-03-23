Жителей столицы предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Москве объявили с полуночи вторника, 24 марта, желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в столице в связи с усилением ветра, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер", – заявили метеоспециалисты. По их данным, желтый уровень будет действовать до 12:00 25 марта.

При этом на территории Подмосковья аналогичный режим сохраняется с 11:00 23 марта до 23:00 24 марта.

Ранее москвичам пообещали потепление до плюс 15 градусов. В понедельник и вторник сохранится прохладная погода, будет дуть северный и северо-восточный ветер.

Кроме того, синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны.