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Общество

11:29

Жителей столицы предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Москве объявили с полуночи вторника, 24 марта, желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в столице в связи с усилением ветра, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер", – заявили метеоспециалисты. По их данным, желтый уровень будет действовать до 12:00 25 марта.

При этом на территории Подмосковья аналогичный режим сохраняется с 11:00 23 марта до 23:00 24 марта.

Ранее москвичам пообещали потепление до плюс 15 градусов. В понедельник и вторник сохранится прохладная погода, будет дуть северный и северо-восточный ветер.

Кроме того, синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны.

Ветреная погода без осадков ожидается в Москве 23 марта

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