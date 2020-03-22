Синоптики рассказали о приходе в Россию метеорологической весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическая весна в России начнется 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что во второй половине марта столбики термометров днем поднимутся до +10.. +15 градусов. Такие показатели считаются на шесть-семь градусов выше климатической нормы. При этом ночью в городе будут околонулевые температуры.

Ранее о приходе теплой погоды во второй половине недели рассказал и руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, повышение температуры будет обусловлено "солнечным фактором" и приходом западной части циклона.

По данным Гидрометцентра, в среду воздух в городе прогреется до +4.. +9 градусов. В четверг столбики термометров могут дойти до +9... +14 градусов, а в пятницу до – +11... +16.

Тем временем в воскресенье в столице ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит от -1 до +1 градуса, по области – от 2 градусов мороза до +3 градусов.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

