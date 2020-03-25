Апрельское тепло вернется в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сухая и солнечная погода установится в столичном регионе в ближайшие дни, сообщает центр погоды "Фобос".

Там уточнили, что температурные показатели будут скорее апрельскими, чем мартовскими. Сегодня, 25 марта, на метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до 7,6 градуса.

В ночь на 26 марта в черте Москвы ожидается от 0 до минус 2 градусов, по области – до минус 5. Днем воздух в столице прогреется до 11–13 градусов, в Подмосковье – до 9–14. В ночь на пятницу прогнозируется около 0 градусов и от минус 2 до плюс 3 соответственно. В последний рабочий день недели будет 11–13 градусов.

В выходные антициклон начнет терять свои силы, атмосферное давление будет падать и в воскресенье приблизится к 745–747 миллиметров ртутного столба. В Москве станет более облачно, но дождей не будет. Ночные температуры окажутся положительными, днем – до 12 градусов, что почти на 5 градусов выше средних многолетних значений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что с апреля по сентябрь температура воздуха почти во всех регионах России будет немного выше нормы. Прогнозировать бабье лето он не стал, но напомнил, что в последние годы на европейской части страны оно отмечалось регулярно.

Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что московские автомобилисты могут подготовиться к смене резины на летнюю. Хотя не исключена небольшая гололедица, но температура уже положительная, уточнил он.