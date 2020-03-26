Москвичей предупредили о снеге и похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице 31 марта и 1 апреля ожидается существенное похолодание, говорится на портале "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха понизится, выпадет снег, возможно временное образование снежного покрова, который быстро растает.
"31 марта ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. В ночные часы термометры покажут ноль – минус 5 градусов, днем – от минус 3 до плюс 2 градусов. При северо-западном ветре будет казаться, что на улице прохладнее", – говорится в сообщении.
1 апреля на улицах может появиться снежный покров, но уже второго числа температура начнет повышаться и все растает.
Как стало известно ранее, температура воздуха в столице 26 марта приблизится к рекорду 1973 года. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием скандинавского антициклона с центром над Белоруссией. Ожидается малооблачная, сухая и по-апрельски теплая погода с температурным фоном на 10-12 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура в столице составит +13... +15 градусов, в Подмосковье – +10... +15.
Теплая и ранняя весна в Москве привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер отметила, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи.
В столичных парках раньше времени расцвели ирисы, крокусы, печеночница благородная и другие первоцветы. Цветы можно увидеть в Парке Победы, в усадьбе-музее "Царицыно", парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили" и других.
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