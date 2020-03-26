Температура воздуха в Москве 26 марта приблизится к рекорду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в столице в четверг, 26 марта, приблизится к рекорду 1973 года, сообщает центр погоды "Фобос".

Метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием скандинавского антициклона с центром над Белоруссией. Ожидается малооблачная, сухая и по-апрельски теплая погода с температурным фоном на 10-12 градусов выше климатических нормы.

Максимальная температура в столице составит +13... +15 градусов, в Подмосковье – +10... +15. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

В этот день в 1973 году метеорологи зафиксировали +15,1 градуса.

Теплая и ранняя весна в Москве привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер отметила, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи.

По ее словам, пациенты обращаются в основном с обычными проявлениями аллергии: заложенность носа, сезонный конъюнктивит. Также были обращения с бронхиальной астмой и кашлем. Госпитализация никому не потребовалась.

В столичных парках раньше времени расцвели ирисы, крокусы, печеночница благородная и другие первоцветы. Цветы можно увидеть в Парке Победы, в усадьбе-музее "Царицыно", парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили" и других.