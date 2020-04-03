Синоптики прогнозируют резкие перепады температур в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики прогнозируют резкие перепады ночных и дневных температур в столице, сообщает ТАСС.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, "игра температур" начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем будет тепло.
"Ночью подстилающая поверхность будет остужаться, соответственно температуры будут отрицательными, в диапазоне 0–5 градусов мороза, а днем 10–12 градусов тепла. Значительный суточный ход", – заявил специалист.
Вильфанд также пообещал, что к началу новой недели утихнет ветер и уйдут осадки.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве установится теплая погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 10 градусов.
В пятницу и субботу местами может пройти небольшой дождь. Среднесуточные температуры установятся в рамках нормы, характерной для середины апреля.
Несмотря на это, ночь на воскресенье будет холодной. Температура вновь упадет до нуля градусов, по области столбики термометров могут опуститься на минус. В дневные часы воздух прогреется до 7 градусов.
Синоптики дали прогноз о погоде на апрель. Сообщалось, что чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс пяти градусов.
"Утро": небольшие осадки ожидаются в Москве 2 апреля
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