Синоптики прогнозируют резкие перепады температур в Москве

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Синоптики прогнозируют резкие перепады ночных и дневных температур в столице, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, "игра температур" начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем будет тепло.

"Ночью подстилающая поверхность будет остужаться, соответственно температуры будут отрицательными, в диапазоне 0–5 градусов мороза, а днем 10–12 градусов тепла. Значительный суточный ход", – заявил специалист.

Вильфанд также пообещал, что к началу новой недели утихнет ветер и уйдут осадки.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве установится теплая погода. К концу недели воздух прогреется до плюс 10 градусов.

В пятницу и субботу местами может пройти небольшой дождь. Среднесуточные температуры установятся в рамках нормы, характерной для середины апреля.

Несмотря на это, ночь на воскресенье будет холодной. Температура вновь упадет до нуля градусов, по области столбики термометров могут опуститься на минус. В дневные часы воздух прогреется до 7 градусов.

Синоптики дали прогноз о погоде на апрель. Сообщалось, что чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс пяти градусов.