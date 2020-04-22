Штормовой ветер в Москве повалил 132 дерева

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Штормовой ветер повалил в Москве 132 дерева, повреждены 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов. Пострадавших нет, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что больше всего случаев в Восточном и Юго-Восточном административных округах. Сильным порывом ветра в Северо-Восточном административном округе разрушена часть крыши.

Городские службы приняли меры по ликвидации этих последствий, рассказал вице-мэр. "Практически все деревья уже убраны, для работы привлекалось более 300 специалистов комплекса городского хозяйства и свыше 90 единиц различной коммунальной техники", – цитирует его ТАСС.

По словам Бирюкова, коммунальщики перешли в режим повышенной готовности. Специальные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций.

Заммэра призвал жителей быть внимательными на улице. Если возникла необходимость выйти из дома в условиях режима самоизоляции, необходимо обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили, напомнил он.

Порывы ветра в Москве могут достигать 23 метров в секунду. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности, предупреждение действует до 12:00 четверга, 23 апреля.

Портал "Метеоновости" сообщил, что 22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Синоптики связывают это с тем, что столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления.