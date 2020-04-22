Среда может стать самым ветреным днем в XXI веке

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Среда, 22 апреля, может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке, сообщает портал "Метеоновости".

К 9:00 порывы ветра в САО достигали 15 метров в секунду, в Восточном и Южном округах – 16 метров в секунду, в Западном и на территории ТиНАО – 17 метров в секунду.

В течение дня порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Все из-за того, что столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления.

Ранее об усилении ветра в столичном регионе предупредили в региональных главках МЧС. Также до 23 апреля из-за ветра продлен желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причиной похолодания стало одновременное влияние циклона и антициклона. Холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать.