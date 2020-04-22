Жителей столицы предупредили об усилении ветра до 23 м/с

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Усиление ветра ожидается в столице до 17:00, сообщает МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, его порывы будут достигать 18–23 метров в секунду.

Граждан призвали оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до 23 апреля.

Метеорологи сообщили, что 22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Все из-за того, что столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления.

В связи с этим коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. В городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что к середине недели в город придут кратковременные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Со среды температура воздуха опустится до +6... +8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что причиной похолодания стало одновременное влияние циклона и антициклона. Холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать.

