Гидрометцентр объяснил усиление ветра в европейской части России

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В Гидрометцентре назвали перепады давления причиной усиления ветра в европейской части РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.

По словам специалиста, над территорией формируется так называемый градиентный ветер.

"Бывает, как сейчас, когда с запада на восток очень сильно меняется давление, очень сильно уменьшается давление. Такое быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня", – заявил Вильфанд.

В качестве дополнительных причин исследователь назвал особенности столкновения антициклона с запада и циклона на Урале. Как следствие, сильные ветра сохраняются в Поволжье, Московском регионе, в Татарстане и ряде других регионов.

Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Москве обрушились 132 дерева. В отдельных районах они нанесли ущерб автотранспорту. Пострадавших среди людей не было.

