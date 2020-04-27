Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Москве на этой неделе

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Погода на этой неделе в столице будет переменчивой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что первая половина недели будет солнечной и без осадков, вторая же – облачной и дождливой. Температура все дни будет ниже нормы.

"Начало недели будет солнечным, с ярким голубым небом, действительно радующим. Но так как воздушные массы к нам приходят с севера, температура будет 10–11 градусов днем. Дальше погода будет меняться, поскольку со среды поток воздушных масс будет с северо-запада", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что днем температура особо меняться не будет, но ночи во второй половине недели станут теплее. Таким образом, в начале недели будет на 3 градуса прохладнее нормы, а во второй половине – на 1–2 градуса.

Вильфанд также пообещал, что постепенно температурный фон будет повышаться до 12–13 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что майское тепло установится в Москве к середине первой декады месяца. При этом, по его словам, рассчитывать на "сумасшедшее тепло" не приходится.

Синоптик также сообщил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Вильфанд считает, что это характеристика глобального потепления и связано с увеличением парниковых газов в атмосфере.

