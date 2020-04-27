Синоптики допустили заморозки и снег в Москве в мае и июне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в столицу в мае и июне могут прийти заморозки и снег. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Еще как могут быть заморозки и снег в мае, даже в июне могут быть", – заявил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о переменчивой погоде на предстоящей неделе. По словам эксперта, первая половина недели будет солнечной и без осадков, а на второй можно ожидать облачность и дожди.

Что касается понедельника, то в течение 27 апреля воздух прогреется до плюс 12 градусов. При этом допускается вероятность краткосрочных дождей.

