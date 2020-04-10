Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Перемены весной должны быть. Это нормальная обычная ситуация. Раньше середины апреля никогда не наступала пора, когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках. Вот это уже весна", – рассказал Вильфанд РИА Новости.
При этом он напомнил, что заморозки бывают и в мае.
В субботу, 11 апреля, ожидается похолодание. Ночью столбики термометров опустятся до -1 ... +1 градуса. Днем ожидается 3–5 градусов. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, однако будет дуть порывистый ветер до 18 метров в секунду.
В воскресенье, 12 апреля, осадков не будет. Ночью ожидается -4 ... -2 градуса, днем – 5–7 градусов тепла. Снова потеплеть в городе должно в начале следующей недели.
Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Среднесуточные показатели температуры на 5,9 градуса превысили месячную норму. Только в начале месяца погода повторила максимум 1995 года.
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