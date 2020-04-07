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Общество

13:34

Синоптики заявили о сохранении неустойчивой погоды в Москве

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики спрогнозировали переменчивую погоду на текущей неделе. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам эксперта, на погоду в столичном регионе окажет влияние обширный атлантический циклон, сформировавшийся на севере Скандинавии.

"Сегодня днем в Москве переменная облачность, без осадков, днем – плюс 9–11 градусов. 8 апреля столицу своим краем заденет облачная спираль циклона. Переменная облачность, днем местами пройдут небольшие дожди, ожидается повышение температуры до плюс 12 градусов", – заявил Леус.

Синоптик объяснил, что к концу недели воздух прогреется до уровня 10–12 градусов. Уже в субботу на погоду в Москве и области окажет влияние тыловая часть циклона и холодные воздушные массы, а уже в ночь на воскресенье ожидаются заморозки.

В Москве "сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода", подытожил Леус.

Ранее в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности до 21:00 среды, 8 апреля. Он будет действовать из-за сильного ветра.

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