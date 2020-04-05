Температура воздуха в столице в середине следующей недели поднимется до 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов. Как сообщается на сайте центра погоды "Фобос", пик потепления в столице наступит в четверг, 9 апреля.

"В Москве самая высокая вероятность осадков в среду и пятницу. Пик потепления придется на четверг – днем от плюс 12 до 15 градусов. В пятницу вновь похолодает до плюс 8", – следует из прогноза метеоспециалистов.

Синоптики уточнили, что на протяжении недели погода будет противоречивой.

5 апреля горожанам обещали облачную погоду с небольшими осадками. В регионе порывы ветра могли достигать 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что температура в Москве в апреле превысит норму на один градус.