Синоптики спрогнозировали облачную погоду на воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в воскресенье, 5 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Воздух в столице прогреется до 8 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Местами пройдут небольшие осадки в виде зарядов мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха в столице составит от 5 до 7 градусов тепла", – пояснили синоптики.

Они добавили, что по области в воскресенье будет чуть теплее. При этом по всему региону будет дуть северо-западный ветер порывами 5–10 метров в секунду. Местами его скорость может достичь 17 метров в секунду.

Отмечается, что атмосферное давление пойдет на рост.

Ранее метеорологи дали прогноз о погоде на апрель. Сообщалось, что чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус 1 до плюс 5 градусов.