Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице и области объявили желтый уровень погодной опасности на среду.

Он будет действовать из-за сильного ветра, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 9:00 8 апреля до 21:00 8 апреля", – следует из сообщения метеоспециалистов.

Согласно прогнозу, 8 апреля столбики термометров москвичей покажут до плюс 12 градусов. Порывы ветра местами достигнут 17 метров в секунду.

Атмосферное давление покажет значение 750 миллиметров ртутного столба.

До этого метеоролог объяснил аномально теплую зиму в России.

Ранее синоптики прогнозировали резкие перепады температур в городе.