Психолог рекомендовала меньше нервничать в жаркую погоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина рекомендует меньше нервничать в жаркую погоду, передает Агентство "Москва".
По ее словам, лишняя нервозность в жару может привести к ухудшению самочувствия. Она рекомендует давать организму и психике расслабляться в течение дня и делать паузы продолжительностью 5–10 минут.
"Желательно удобно расположиться в кресле или на диване, прикрыть глаза и глубоко, размеренно подышать. В эти моменты будет лучше подумать о чем-то приятном или помедитировать: например представить прохладную горную реку или тенистый лес, пение птиц в утренней свежести или искрящуюся инеем на солнце снежную равнину", – рекомендует психолог.
Кроме того, специалист посоветовала избегать чрезмерных физических нагрузок, долгого пребывания в тесных непроветриваемых помещениях, на солнцепеке, в общественном транспорте, если в нем отсутствует вентиляция и кондиционер. Также нужно регулярно пить воду.
"Постарайтесь снизить темп жизни. Возможно, следует даже перестроить свой рабочий график так, чтобы жара минимально отразилась на способности выполнять трудовые обязанности", – добавила Игонина.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
Дождливую погоду обещают в большей части Центрального округа. В Воронежской и Белгородской областях температура может достигнуть 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья, а в Ставрополье она поднимется до 40 градусов.
Дождь с градом и сильным ветром прогнозируют на юге Сибири и в Приморском крае. В Хакасии, Тыве и ряде районов Красноярского края штормовой ветер может разогнаться до скорости 30 метров в секунду.
В Центре погоды "Фобос" рассказали, что в июле в Москве ожидается настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет идеальной для средней полосы России.
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