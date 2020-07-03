Дептранс предупредил о дачных заторах в столице в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города выбирать общественный транспорт в пятницу вечером из-за дачных заторов.

"Спешим предупредить, что движение в час пик в сторону области будет напряженным. Многие едут на дачи", – сообщили в ведомстве.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на данный момент загруженность дорог оценивается в шесть баллов.

К вечеру в столичном регионе ожидаются гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Не исключен град.

Жителям области в МЧС рекомендовали по возможности не выходить из дома, поставить машину в гараж и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.