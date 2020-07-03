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3 июля, 16:22

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Водителям напомнили о перекрытиях из-за закрытия участка красной ветки метро

Закрытие Сокольнической линии. Что перекроют и как объехать
город транспорт метро

С 4 по 6 июля временно закроют четыре станции Сокольнической линии метро. В связи с этим автомобилистов ждут дорожные ограничения на юго-западе столицы. Рассказываем, какие дороги перекроют и как их объехать, чтобы добраться до пункта назначения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие станций и дорожные ограничения

В течение трех дней – с 4 по 6 июля – пассажирам будут недоступны четыре станции красной ветки метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Временная приостановка движения необходима для ввода оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграции с инфраструктурой подземки. Также на станциях проведут генеральную уборку. В обычном режиме метро возобновит свою работу 7 июля, в 5:30 утра.

Движение ограничат на юго-западе столицы из-за закрытия Сокольнической линии

На время закрытия между станциями заработает бесплатный компенсационный маршрут КМ. Автобусы будут следовать от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка с 05:30 до 02:00. Интервал движения в выходные составит не более пяти минут, в понедельник – около минуты.

Для перевозки пассажиров закрытых станций метро будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта. Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД обеспечит бесперебойную работу 7,8 километра выделенных полос, часть из них будет физически обособлена. ЦОДД призывает водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями и продумать свои маршруты.
пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

Причем поехать от метро "Ольховая" в сторону "Саларьева" можно только через метро "Коммунарка". А при движении от метро "Коммунарка" автобусы не будут останавливаться у "Ольховой": для того чтобы доехать до станции, можно выйти у "Прокшино", перейти дорогу и пересесть на обратный автобус.

Кроме того, из микрорайона Московского запустят короткие рейсы: № 876к – до метро "Саларьево", № 878к – до метро "Теплый Стан", № 881к – до метро "Рассказовка". Дополнительные автобусы выйдут на маршруты № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".

Фото: transport.mos.ru

Для движения городских автобусов в районе закрытия станций сделают обособленные выделенные полосы:

  • на подъездной дороге к ОРП "Саларьево";
  • на участке автодороги Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе метро "Коммунарка";
  • на дублере Калужского шоссе в районе остановки "Метро Ольховая".

Кроме того, на юго-западе города будут действовать и другие дорожные ограничения:

  • на дублере автодороги Солнцево – Бутово – Видное (перед Проектируемым проездом № 907) будет перекрыта одна из двух полос;
  • на Проектируемом проезде № 905 (перед улицей Саларьевской) будет доступна только одна из двух полос.

Автомобилистам запретят парковаться на улице Саларьевской – от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное. Также закроют второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой.

Фото: transport.mos.ru

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