Четыре станции Сокольнической линии метро закроют для пассажиров 4–6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро приостановят 4–6 июля из-за ввода оборотного тупика за станцией "Саларьево", а также его интеграции с действующей инфраструктурой подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

Как уточняется, в обычном режиме эти станции возобновят работу 7 июля в 5:30.

В пресс-службе пояснили, что оборотные тупики нужны для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов.

Также специалисты проведут работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. По сообщению пресс-службы, такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.

Для пассажиров будет курсировать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров метро.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что в 2020 году в планах имеется открытие 16 новых станций метро и пригородного железнодорожного сообщения. По его словам, это позволит более тщательно и мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.

