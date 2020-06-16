Вместимость поездов метро в Москве увеличат для сохранения соцдистанции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве будут сокращаться интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах и увеличиваться вместимость поездов метро и пригородных электричек для сохранения дистанции между людьми. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сглаживание пиковых часов позволило бы повысить соблюдение рекомендаций ВОЗ по дистанцированию в общественном транспорте и существенно сократить потери времени в заторах на дорогах. <...> Со своей стороны мы точно будем сокращать интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах и увеличивать вместимость поездов метро и на пригороде", – сообщил Ликсутов.
Он подчеркнул, что также в 2020 году в планах имеется открытие 16 новых станций метро и пригородного железнодорожного сообщения. По его словам, это позволит более тщательно и мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру.
Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что стоимость поездки вне утреннего часа пик на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре 2020 в рамках пилотного проекта. Он уточнил, что такое решение, возможно, будет распространено и на другие ветки столичного метрополитена.
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.
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