Поврежденную насыпь на участке Тушино – Павшино МЦД-2 восстановили

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Поврежденную от ливня насыпь на участке Тушино – Павшино МЦД-2 восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"Железнодорожники восстановили поврежденную от ливня насыпь на участке Тушино – Павшино. К месту были оперативно отправлены два вагона с щебнем. В 19:30 движение по второму пути было открыто", – сказали в пресс-службе.

Ранее из-за непогоды поезда на перегоне Тушино – Павшино Московского центрального диаметра "Курско-Рижский" (МЦД-2) следовали с ограниченной скоростью по одному пути. В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства.

Вечером в пятницу на Москву обрушился сильный ливень. Из-за непогоды бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы. В городе задействованы 300 бригад и 270 единиц техники.

Из-за дождя Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля. В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

