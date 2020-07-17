Московский метрополитен выпустил "Тройки" с символикой Роспотребнадзора

Фото: Дептранс Москвы

Брендированные символикой Роспотребнадзора проездные "Тройки" появились в метро, сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, работа сотрудников Роспотребнадзора во время пандемии помогала в борьбе с инфекцией. Их вклад в общее дело обеспечивал здоровье и безопасность жителям, а также помог спасти жизни многих из них.

"Мы хотим еще раз поблагодарить героев, которые день за днем приближают нашу победу в борьбе с коронавирусом. Поэтому выпустили для сотрудников Роспотребнадзора 10 тысяч брендированных карт Тройка с символикой ведомства, – отмечается в сообщении.

Ранее столичная подземка выпустила 400 тысяч экземпляров новых проездных билетов, которые призывают жителей не проходить мимо потерявшихся детей и оперативно реагировать в случае их обнаружения.