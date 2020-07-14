Московский метрополитен выпустил проездные, посвященные пропавшим детям

Фото: департамент транспорта Москвы
Московское метро выпустило 400 тысяч экземпляров новых проездных билетов совместно с фондом "Поиск пропавших детей". Тематические карты призывают жителей не проходить мимо потерявшихся детей и оперативно реагировать в случае их обнаружения, сообщает пресс-служба метро.
Столичная подземка нередко затрагивает важные темы и вопросы. Новые проездные "Единый" с изображением мальчика и девочки напоминают, как важно внимательно относиться к чужим и собственным детям. Кроме этого, на проездных размещена информация о количестве ежегодно теряющихся в столице детей, а также номер телефона – 8 800 301-12-01 – для звонков в случае пропажи ребенка.
В пресс-службе рассказали, что фонд "Поиск пропавших детей" помогал разрабатывать дизайн проездных. За 11 лет существования волонтеры фонда совместно с полицией, Следственным комитетом и МЧС смогли найти и спасти более 1,5 тысячи человек.
Также в сувенирные магазины подземки поступили раскраски и ручки для детей, которые рассказывают маленьким пассажирам о правилах безопасности в метрополитене.
"Они помогут детям увереннее ориентироваться в метро, если ребенок по какой-то причине потерялся во время поездки", – приводятся в сообщении слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.
Приобрести сувенирную продукцию можно не только в фирменных магазинах метро, но и на информационных стойках "Живое общение" и на официальном сайте метрополитена.
Ранее в пресс-службе метро Москвы сообщили, что бесплатные санитайзеры будут продолжать работать в подземке, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом.
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