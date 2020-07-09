В метро Москвы не будут отказываться от санитайзеров на фоне спада пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитайзеры продолжат работать в столичном метрополитене, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Она отметила, что эта услуга по-прежнему будет бесплатной. Кроме того, по словам Темниковой, санитайзеры абсолютно безопасны с точки зрения санитарных норм.

"Это действительно безопасно, поскольку пассажиру не нужно контактировать с какими-либо поверхностями", – подчеркнула Темникова.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в свою очередь, заявил, что подвижной состав столичного метрополитена продолжат обрабатывать дезинфицирующими средствами.

"Мы со своей стороны будем продолжать тщательную, качественную уборку подвижного состава. Несмотря на то что стихия немного отступает, мы приняли решение, что все регламенты, которые связаны с обработкой подвижного состава, которые действовали в сложные периоды, они у нас будут действовать на постоянной основе", – сообщил Ликсутов.

Он напомнил о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в метро. Заммэра отметил, что это как минимум демонстрирует уважение к другим пассажирам. Ликсутов заявил, что главной задачей данного правила является не сбор штрафов, а забота о здоровье людей.

Ранее на остановках общественного транспорта установили санитайзеры с педалью. Каждое устройство рассчитано на не менее чем 1 тысячу разовых использований.