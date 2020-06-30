Санитайзеры с педалью установили на остановках общественного транспорта в Москве

10:35
Более 120 санитайзеров с педалью установили на столичных остановках
Более 120 необычных устройств – санитайзеров с педалью – установили на самых востребованных остановках общественного транспорта столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Мы заботимся о здоровье наших пассажиров – установка санитайзеров на остановках автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов станет дополнительной мерой по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждое устройство рассчитано не менее чем на 1 тысячу разовых использований", – рассказали в пресс-службе Мосгортранса.
Устройства работают безопасно для рук – активация выдачи геля-антисептика происходит после нажатия ногой на педаль. Этим они отличаются от санитайзеров, ранее размещенных в столичном метрополитене.
Механические диспенсеры российского производства заключены в антивандальный корпус. Сами по себе устройства выполнены из нержавеющей стали.
На данный момент санитайзеры с педалью размещены вблизи от нескольких станций метро: "Октябрьское Поле", "Автозаводская", "Электрозаводская", "Академическая", "Краснопресненская". Найти устройства также можно на Садовом кольце, у Курского вокзала и даже в Парке Горького. Охват диспенсерами может быть увеличен, если услуга докажет свою востребованность.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиры столичного транспорта воспользовались санитайзерами почти 16 миллионов раз. Устройства установлены в метро, на МЦД и МЦК, а также на пригородных ж/д направлениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: