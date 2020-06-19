Дептранс объяснил применение норм по дезинфекции машин в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новые требования по дезинфекции машин и безопасности водителей касаются сервисов такси и заказа индивидуальных перевозчиков. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Данные требования о дезинфекции машин и безопасности водителей касаются не только сервисов заказа индивидуальных водителей, но и "желтых" такси", – объяснили в ведомстве.

Пресс-служба департамента уточнила, что данное требование вводится в соответствии с предписанием главного санитарного врача по Москве от 2 июня.

Согласно приказу Дептранса от 18 июня, перевозчики обязаны дезинфицировать пассажирский транспорт после каждого выполненного заказа. Помимо этого, требуется обязательная ежедневная мойка и дезинфекция на спецпунктах с выделенной для этих целей полосой.

Помимо этого, водители должны пользоваться средствами индивидуальной защиты и менять их в зависимости от продолжительности рабочей смены. Также необходимо иметь при себе антисептики и дезинфицирующие средства.

