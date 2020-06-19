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Москва 24

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05:43

Такси в Москве обязали дезинфицировать после каждого заказа

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный департамент транспорта обновил список требований к перевозкам пассажиров в столице, сообщает "Вечерняя Москва".

Согласно документу, все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин после каждого выполненного заказа.

Водители должны проводить мойку транспортных средств на специальных пунктах, оборудованных постами дезинфекции.

Также перевозчики будут обеспечивать водителей масками и перчатками, дезинфицирующими средствами и антисептиками.

Перед выходом на смену водителям также будут измерять температуру, а в случае признаков заболевания отстранять от работы.

Кроме того, каждые 15 дней не менее, чем 10 процентам состава необходимо сдавать анализы на коронавирус.

Ранее в Дептрансе рассказали, что дезинфекцию машин каршеринга будут проводить и после снятия ограничений на их работу.

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