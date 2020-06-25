Пассажиры городского транспорта воспользовались санитайзерами почти 16 млн раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры столичного транспорта воспользовались санитайзерами почти 16 миллионов раз. Станции московского метро, МЦК, МЦД и пригорода оборудованы около 2,4 тысячи санитайзерами, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Пассажиры могут продезинфицировать руки после или перед поездкой – это еще одна эффективная мера в борьбе с вирусом", – рассказал заммэра, отметив, что дезинфекция московского транспорта продолжается в усиленном режиме.
Он напомнил, что пассажиры общественного транспорта в городе обязательно должны быть в маске и перчатках. Максимальная эффективность достигается только при их одновременном ношении, подчеркнул Ликсутов.
Установка автоматических санитайзеров в метро началась в апреле. К середине мая все станции подземки и МЦК были оборудованы автоматами для обработки рук защитными средствами. Также автоматы установили на станциях пригородных направлений железной дороги.
Ранее Ликсутов сообщил, что пассажиропоток наземного городского транспорта с начала июня увеличился на 30%. Он выразил мнение, что тенденция сохранится.
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