Пассажиропоток на МЦД в первый день после окончания самоизоляции вырос на 20%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В первый день после окончания в столице режима самоизоляции пассажиропоток Московских центральных диаметров (МЦД) вырос на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Пассажиры постепенно возвращаются на диаметры. Это связано со снятием ограничений в Москве и Подмосковье. В первый день после отмены в Москве режима самоизоляции по диаметрам было совершено 265,2 тысячи поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день", – рассказали в пресс-службе.
При этом, если сравнивать с июнем прошлого года, то пассажиропоток ниже почти на 48%, подчеркнули в департаменте. Сотрудники ведомства призвали москвичей, несмотря на постепенное снятие ограничений, ответственно подходить к масочно-перчаточному режиму в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих.
В поездах и на станциях диаметров специалисты продолжают проводить дезинфекцию всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры. Они 12 раз в сутки обрабатывают двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло.
Три раза в день специалисты также обрабатывают дезинфицирующими средствами подвижной состав. В поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до 100% микробов.
В начале мая все двери павильонов открыли для бесконтактного прохода пассажиров, также были установлены санитайзеры и размещены плакаты об обязательном соблюдении масочного режима.
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. При этом жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.
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