Посвященный работе промышленников в годы ВОВ поезд запустили в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Едем по Москве"

Тематический поезд, посвященный трудовым будням московской промышленности в годы Великой Отечественной войны, запущен на Арбатско-Покровской линии метро. Он будет курсировать в метро в течение полугода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

В ведомстве рассказали, что пассажиры смогут узнать о трудовых буднях промышленников, которые выпускали в годы войны на предприятиях корпуса для гранат и мин, телогрейки, бушлаты, вещевые мешки и куртки для танкистов.

В церемонии запуска поезда, который состоялся в электродепо "Красная Пресня", приняли участие глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, начальник службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов, а также представители крупных столичных заводов.

"В годы Великой Отечественной войны Москва стала одним из главных промышленных центров страны, уже осенью 1941 года около двух тысяч предприятий выполняли фронтовые заказы. Наш проект – это в первую очередь дань уважения тем, кто обеспечивал советские войска всем необходимым – от продовольствия и одежды до боеприпасов и истребителей", – заявил Прохоров.

Всего в поезде представлено более 200 фотографий и будет рассказано свыше 170 интересных фактов, которые озвучат народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина. В подготовке проекта участвовали Главное архивное управление Москвы и Музей Победы.

В июле на Арбатско-Покровскую линию вышел поезд, посвященный тверской вышивке и дымковской игрушке. В вагонах тематического поезда вывесили фото с народными художественными промыслами.