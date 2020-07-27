Посвященный дымковской игрушке и тверской вышивке поезд запустили в метро Москвы

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На линию столичного метро вышел новый поезд, посвященный тверской вышивке и дымковской игрушке, сообщает Агентство "Москва".

"Теперь приобщиться к культурному наследию нашей страны смогут пассажиры одной из самых популярных веток – Арбатско-Покровской линии", – отметила заместитель начальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В вагонах тематического поезда представлены скопинская керамика, дымковская игрушка, тверская вышивка и другие народные художественные промыслы.

Ранее на Кольцевой линии столичной подземки появился тематический поезд, который посвятили фотофестивалю "Московский транспорт".