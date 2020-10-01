Посвященный юбилею Гнесинки билет "Единый" появился в столичной подземке

Фото: Дептранс Москвы

Посвященные 125-летию Музыкального училища имени Гнесиных транспортные билеты "Единый" теперь можно купить в метрополитене. Об этом заявили представители Дептранса города в Telegram-канале.

"Всего таких карт – 400 тысяч. Билеты можно купить с 1 октября в любой кассе метро и билетных автоматах", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Так, на лицевой стороне карты изобразили здание Гнесинки, находящейся на улице Поварской.

На обратной стороне билета москвичи и гости столицы найдут музыкальные инициалы Елены Фабиановны Гнесиной, которые были сделаны ее рукой.

Ранее Московский метрополитен выпустил тематические "Тройки" ко Дню города. Тираж карт составил 10 тысяч экземпляров, проездных – 400 тысяч.